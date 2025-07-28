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В Новороссийске 28 июля вечером ограничат водоснабжение для 5,9 тысяч человек

28 июля 2025 года часть Новороссийска останется без воды из-за аварии на электросетях. Отключение коснется зоны водоснабжения №1 после поломки кабеля, питающего насосную станцию, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал Новороссийска».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение затронуло зону водоснабжения №1, где проживают 5 911 человек. Специалисты уже приступили к ремонтным работам. Водоканал организует подвоз питьевой воды для жителей по индивидуальным заявкам. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется, водоснабжение будет восстановлено сразу после устранения неисправности. Горожан просят заранее запастись водой и следить за дополнительными сообщениями.

Саркис Айвазян

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