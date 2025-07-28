В Геленджике средняя загрузка отелей в июне достигла 70%

В Геленджике в первый месяц лета 2025 года на курорте отдохнули 386 тыс. человек — на 2% больше, чем годом ранее, средняя загрузка отелей достигла 70%. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в городе работает 2 447 объектов размещения. За первые шесть месяцев 2025 года Геленджик принял 921,2 тыс. гостей, что на 5% превышает показатели прошлого года.

Дополнительным стимулом для роста спроса стало открытие аэропорта в июле 2025 года. Как отметил Александр Брагин, директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), это уже привело к увеличению бронирований: за неделю спрос на отели курорта и ближайших территорий вырос на 30%.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что среди ключевых курортов Краснодарского края по стоимости размещения в отелях верхнего и среднего сегментов, по данным систем бронирования лидирует Анапа.

Средняя стоимость номера в этом сезоне в Анапе составляет порядка 16,5 тыс. руб. в сутки (годом ранее 14,9 тыс. руб.).