В Новороссийске осудили участника спецоперации за хранение дома боевой гранаты

Новороссийский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении участника СВО, проходившего службу по контракту с 2011 года, за хранение гранаты типа Ф-1. Об этом сообщается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / rosgvard_krasnodar Фото: t.me / rosgvard_krasnodar

Боевую гранату подсудимый нашел в июне 2024 года на территории национального парка «Алешковские пески» в Херсонской области. Положив ее в рюкзак, мужчина привез гранату домой на авто (город не уточняется).

12 января 2025 года мужчина, находясь в квартире с друзьями, повздорил с одним из приятелей. Покинув квартиру, он вернулся к ним спустя пару часов (около 2:00 ночи) с гранатой в руке. Мужчину вытолкали за дверь и сообщили, что вызвали полицию.

Пытаясь избежать последствий, подсудимый выкинул гранату и запал в разные стороны с 11 этажа межэтажного балкона. Впоследствии опасные объекты были найдены и привлечены к материалам дела, по вступлению приговора в силу их уничтожат.

Действия подсудимого попадают под ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы (условно, с испытательным сроком на два года) и штрафу на 90 тыс. руб.