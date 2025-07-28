В Новороссийске из-за аварии без воды временно остались 1,5 тысячи человек
В Новороссийске 28 июля с 10:30 утра выполнено технологическое ограничение подачи воды в связи с аварийными ремонтными работами в поселке Цемдолина на ул. Ленина, 7а. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал города Новороссийска».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Без воды временно остались жители зон №22 и 6, ориентировочное время окончание работ – в 17:00, ограничение затронет 1,5 тыс. человек.
После окончания работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется. Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.