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В Новороссийске из-за аварии без воды временно остались 1,5 тысячи человек

В Новороссийске 28 июля с 10:30 утра выполнено технологическое ограничение подачи воды в связи с аварийными ремонтными работами в поселке Цемдолина на ул. Ленина, 7а. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал города Новороссийска».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Без воды временно остались жители зон №22 и 6, ориентировочное время окончание работ – в 17:00, ограничение затронет 1,5 тыс. человек.

После окончания работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется. Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.

Саркис Айвазян

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