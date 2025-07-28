В Китай через Новороссийск с начала года экспортировали 415 тысяч тонн зерна

С 1 января по 24 июля 2025 года в Китай было поставлено 415 тыс. тонн зерновых культур. Отгрузка осуществлялась преимущественно через морской порт Новороссийска под контролем Южного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В экспортных поставках преобладал сушеный продовольственный горох (275 тыс. тонн), также были отгружены продовольственный овес (3,6 тыс. тонн) и семена льна (102,3 тыс. тонн). Вся продукция прошла обязательные фитосанитарные проверки в аккредитованных лабораториях и соответствует требованиям китайской стороны.

За указанный период специалисты Россельхознадзора оформили 552 фитосанитарных сертификата, из которых 11 были выданы по электронным заявкам. Подать документы на сертификацию можно как в традиционном бумажном виде, так и через цифровые сервисы: платформу «Мой экспорт» или Единый портал государственных услуг.