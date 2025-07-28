В Анапе заполняемость отелей на уровне 30%

В разгар курортного сезона в Анапе отдыхают менее 24 тыс. человек — в четыре раза меньше, чем годом ранее. Из 1 600 местных гостиниц работают только 950, при этом средняя загрузка номерного фонда не превышает 30%, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти региона принимают экстренные меры поддержки курортного бизнеса. Уже выделено более 80 млн руб. льготных займов, предоставлены налоговые отсрочки 72 предприятиям. До конца 2025 года отменен курортный сбор и продлены алкогольные лицензии. Однако эксперты предупреждают о возможной волне банкротств в ближайшие полтора-два года.

Дополнительные сложности создает неблагоприятная санитарная обстановка. Роспотребнадзор продолжает фиксировать нарушения на местных пляжах, что ставит под вопрос возможность их открытия до конца летнего сезона. Бизнес и власти надеются на стабилизацию ситуации при сохранении текущих мер поддержки.