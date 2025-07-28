За первые сутки после восстановления через Городецкий гидроузел прошло 31 судно

Шлюзование 31 судна произведено за первые сутки работы Городецкого гидроузла после восстановления в Нижегородской области. Среди них девять круизных судов, а также 22 крупнотоннажных грузовых, рассказали в Росморречфлоте утром 28 июля.

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Там добавили, что Росморречфлот совместно с Росводресурсами обеспечил необходимый для судоходства уровень воды.

Как писал «Ъ-Приволжье», на гидроузле утром 22 июля произошла авария. Во время строительных работ обрушилась часть бетонной перемычки между камерами шлюзов №№15 и 16, из-за чего камеру шлюза №15 затопило. С 23 по 25 июля через узел должны были пройти 14 пассажирских судов, но все они изменили направление движения. Еще более 50 грузовых судов ожидали шлюзования. Восстановительные работы завершили к вечеру 26 июля.

Галина Шамберина