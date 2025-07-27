Песков прокомментировал награждение осужденного генерала Попова орденом

Награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова — прерогатива региональных властей, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «речь идет о региональной награде».

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24 июля запорожский губернатор Евгений Балицкий сообщил о награждении орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени четырех генералов, в числе которых был Иван Попов. Подразделения этих генералов участвовали в отражении наступления ВСУ на Запорожском направлении летом 2023 года.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания и оштрафовал на 800 тыс. руб. Его и предпринимателя Сергея Моисеева признали виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб. Средства выделила администрация Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Иван Попов вину не признал.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Надеюсь снова встать встрой"».