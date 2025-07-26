Главные новости за 26 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей ночью уничтожили 13 беспилотников.

На курортах Крыма средний уровень загрузки средств размещения превысил 74%.

В Краснодаре сотрудники Управления по вопросам миграции при проверке строительного объекта в одном из городских ЖК выявили 55 иностранцев.

Сломавший росгвардейцу палец житель Кубани предстанет перед судом.

Жители Кубани пожаловались на массовые сбои в работе сотовых операторов.

Краснодарский край стал вторым направлением по популярности среди туристов летом 2025 года, уступив только Санкт-Петербургу.

Боец ММА Джефф Монсон посетил Крым, где провел свой последний бой и встретился с пациентами детского хосписа.

В Анапе завершен разбор большей части защитного вала вдоль береговой линии.