Главные новости за 26 июля. Кубань, Крым, Адыгея
Над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей ночью уничтожили 13 беспилотников.
На курортах Крыма средний уровень загрузки средств размещения превысил 74%.
В Краснодаре сотрудники Управления по вопросам миграции при проверке строительного объекта в одном из городских ЖК выявили 55 иностранцев.
Сломавший росгвардейцу палец житель Кубани предстанет перед судом.
Жители Кубани пожаловались на массовые сбои в работе сотовых операторов.
Краснодарский край стал вторым направлением по популярности среди туристов летом 2025 года, уступив только Санкт-Петербургу.
Боец ММА Джефф Монсон посетил Крым, где провел свой последний бой и встретился с пациентами детского хосписа.
В Анапе завершен разбор большей части защитного вала вдоль береговой линии.