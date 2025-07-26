Джефф Монсон в Крыму провел мастер-класс для пациентов детского хосписа

Джефф Монсон, бывший американский, а ныне российский боец смешанных единоборств (ММА), посетил Крым, где провел свой последний бой и встретился с маленькими пациентами детского хосписа. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минздрава Республики Крым Фото: Пресс-служба Минздрава Республики Крым

По приглашению АНО «Крымский детский хоспис» Монсон посетил республиканскую детскую клиническую больницу. Он побывал в паллиативном отделении и отделении онкологии и гематологии, где пообщался с сотрудниками, родителями и детьми. Врачи отметили, что визит спортсмена стал значимым событием для юных пациентов, подарив им радость и поддержку.

Джефф Монсон завершил карьеру 25 июля 2025 года в Евпатории. Его последний бой с блогером Максимом Щербаковым закончился ничьей. За свою карьеру он провел 88 боев, одержав 60 побед, потерпев 26 поражений и два раза сыграв вничью. Российское гражданство Монсон получил в 2018 году.

Андрей Пугачев