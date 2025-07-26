В Крыму ночью уничтожили шесть беспилотников

В течение минувшей ночи 26 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над территорией Крыма шесть украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, четыре БПЛА также были сбиты над акваторией Азовского моря, три – над Черным морем.

Всего минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских дрона. Из них 34 были нейтрализованы над территорий Брянской области, 12 – над Ростовской, по два – над Орловской и Тульской областями, один – над Белгородчиной. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Андрей Николаев