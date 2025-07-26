В Краснодаре выявили более 30 работавших на стройке нелегалов

В Краснодаре сотрудники Управления по вопросам миграции (УВМ) краевого главка полиции в ходе проверки строительного объекта в одном из городских жилых комплексов выявили 55 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из них 26 рабочих трудились в нарушение постановления главы края, трое не имели патента. У двоих иностранных рабочих прошли сроки законного пребывания на территории России.

По итогам проверки полиция составила 60 административных протоколов по статьям 18.10 (незаконная трудовая деятельность), 18.17 (невыполнение обязанности по уведомлению о найме иностранца) 18.8 (нарушение режима пребывания), и 18.15 (нарушение правил привлечения и использования иностранных работников) КоАП РФ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, проверки объектов с участием иностранных рабочих на территории края будут продолжаться.

Андрей Николаев