Жители Кубани пожаловались на массовые сбои в работе сотовых операторов

По данным сервиса Downdetector, утром 26 июля в России зафиксированы жалобы абонентов на сбои мобильного интернета у операторов сотовой связи. Больше всего жалоб поступало из Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сайта Сбой.РФ, в рейтинге регионов по количеству жалоб за последние три часа лидирует Краснодарский край – на 12.30 зафиксировано 342 жалобы пользователей. Далее следуют Москва и Ростовская область – 255 и 67 жалоб соответственно. В Свердловской области зафиксированы 59 жалоб абонентов, на Ставрополье – 58 жалоб.

Напомним, ранее власти Краснодарского края опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о якобы запланированных с 1 августа графиках отключения сотовой связи. В департаменте информатизации и связи региона заявили, что мобильная связь и интернет продолжают работать в обычном режиме.

Андрей Николаев