Загрузка курортов в Крыму превысила 74%

В Крыму средний уровень загрузки средств размещения на курортах превысил 74%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу парламента республики Владимира Константинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отмечает господин Константинов, туристы продолжают активно бронировать отдых на август и сентябрь. Средний уровень бронирования крымских санаториев и отелей на август составляет 66%, на сентябрь – 53%, и эти показатели продолжает увеличиваться.

На черноморских курортах Краснодарского края летом 2025 года цены на проживание в гостиницах в среднем выросли на 12-16% за исключением Анапы. Этим летом Кубань стала вторым по популярности среди туристов направлением, уступив лишь Санкт-Петербургу.

Андрей Пугачев