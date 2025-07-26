Житель Кубани, сломавший росгвардейцу палец, предстанет перед судом

Прокуратура Калининского района передала в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя села Гришковское. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в феврале 2025 года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию к патрульным Росгвардии. Он оскорблял их и показывал непристойные жесты. На требования сотрудников Росгвардии он не реагировал, что вынудило их применить силу.

В ходе задержания мужчина сломал палец одному из росгвардейцев, причинив вред здоровью средней тяжести, говорится в сообщении. Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ – применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

Обвиняемый признал вину. Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Андрей Николаев