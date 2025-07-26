ГИБДД в Екатеринбурге на рейде привлекла к ответственности почти треть таксистов

Госавтоинспекция в Свердловской области провела рейд по соблюдению законодательства водителями такси, сообщили в пресс-службе ведомства. Из проверенных 3 тыс. машин к административной ответственности привлекли 824.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рейд проходил с 8 по 15 июля. Инспекторы выявили грубые нарушения: 31 случай управления без прав, один факт управления в алкогольном опьянении и один отказ от медосвидетельствования. В 73 случаях у водителей отсутствовали необходимые документы.

ГИБДД обнаружила нелегальных таксистов, в том числе 17 человек без специального разрешения на перевозки, 11 нарушений миграционного законодательства, в том числе девять человек задержали, их выдворят из страны. В Госавтоинспекции подчеркнули, что такие нарушения создают опасность для движения на дорогах.

Напомним, после рейда в феврале инспекторы нашли нарушения у 319 водителей из 400 человек. В том числе зафиксировали случаи нелегальных перевозок.

Анна Капустина