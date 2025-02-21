Уральские автоинспекторы в ходе рейда нашли нарушения более чем у 300 таксистов

В ходе операции «Нелегальный перевозчик. Такси» Госавтоинспекция Свердловской области осмотрела около 400 водителей такси, из них 319 человек привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, включая случаи нелегальных перевозок пассажиров, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Рейды проходят на дорогах Среднего Урала с 17 по 27 февраля для повышения безопасности на дорогах и борьбы с нелегальными пассажирскими перевозками — ее выявление и пресечение.

Ранее автоинспекторы в ходе рейда выявили незаконную перевозку пассажиров на трассе М-5 «Урал» в Чкаловском районе Екатеринбурга, при этом пассажиры находились в России нелегально.

Ирина Пичурина