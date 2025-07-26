В Ярославской области появилась плавучая часовня

В Некрасовском округе на берегу Волги установили плавучую часовню, которая станет частью туристического комплекса «Люди-Рыбы». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В рамках проекта планируется строительство бутик-отелей на 145 мест, яхт-клуба, ресторанов, спа-комплекса, бань, мини-ферм и мастерских. Инвестиционное соглашение подписано в 2024 году между правительством Ярославской области и ООО «Заповедные земли». Общий объем инвестиций превысит 5 млрд руб., будет создано 280 рабочих мест. Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что проект привлечет новые точки притяжения и разовьет инфраструктуру региона.

Открытие первой очереди комплекса планируется в 2028 году. Правительство Ярославской области оказывает поддержку инвестору в разрешительных процедурах, подборе участка и получении кредита по государственной программе. Сопровождение проекта осуществляет Корпорация развития Ярославской области.

Антон Голицын