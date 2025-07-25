Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области Егорова

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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Арест Максима Егорова продлится 1 месяц 30 суток. На такой же срок арестован проходящий по делу замглавы ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов. Еще один фигурант, Александр Соломатин, заключен под стражу по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, бывший глава региона получил незаконное вознаграждение в виде машины, помощи в приобретении квартиры и строительства дома на общую сумму 80 млн руб.

Максим Егоров руководил Тамбовской областью в 2021-2024 годах. С декабря 2019 года по октябрь 2021-го занимал пост главного государственного жилищного инспектора.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Не сразу взятка строилась».