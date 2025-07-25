Главные новости за 25 июля. Воронеж, Белгород, Курск

Суд в Москве наложил арест на сумму порядка 3 млрд руб. на счетах основателя агрохолдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадима Мошковича.

Бывшему вице-мэру Воронежа снова не удалось отменить взыскание 15 миллионов.

Росприроднадзор взыскивает через суд 10 млн с «Белгородских молочных ферм».

Утверждено взыскание с петербургской фирмы 1 млрд в пользу воронежской ГК «Благо».

Сахзавод «Кристалл» не смог оспорить доначисление 675 млн рублей налогов.

Сбербанк и банк «Россия» откроют Воронежу кредитные линии на 2,5 млрд рублей.

Осужденные за массовое отравление шаурмой в курском Льгове обжаловали приговор.

В Белгородской области годовая инфляция в июне составила 8,86%.

За семь лет оператора платных парковок в Воронеже оштрафовали на 19,9 млн.

Два воронежских полицейских получили сроки за взятки и превышение полномочий.