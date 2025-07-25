Главные новости за 25 июля. Воронеж, Белгород, Курск
Суд в Москве наложил арест на сумму порядка 3 млрд руб. на счетах основателя агрохолдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадима Мошковича.
Бывшему вице-мэру Воронежа снова не удалось отменить взыскание 15 миллионов.
Росприроднадзор взыскивает через суд 10 млн с «Белгородских молочных ферм».
Утверждено взыскание с петербургской фирмы 1 млрд в пользу воронежской ГК «Благо».
Сахзавод «Кристалл» не смог оспорить доначисление 675 млн рублей налогов.
Сбербанк и банк «Россия» откроют Воронежу кредитные линии на 2,5 млрд рублей.
Осужденные за массовое отравление шаурмой в курском Льгове обжаловали приговор.
В Белгородской области годовая инфляция в июне составила 8,86%.
За семь лет оператора платных парковок в Воронеже оштрафовали на 19,9 млн.
Два воронежских полицейских получили сроки за взятки и превышение полномочий.