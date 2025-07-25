Сахзавод «Кристалл» не смог оспорить доначисление 675 млн рублей налогов

Арбитражный суд центрального округа не удовлетворил кассационную жалобу ООО «Кристалл» (юрлицо кирсановского сахарного завода воронежской агропромышленной группы АСБ) и оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области и постановление 19 арбитражного апелляционного суда о взыскании с компании более 500 млн руб. недоимки по налогу на прибыль и 175 млн руб. пени, а также пени, исчисленные с 500,5 млн руб., «начиная с 27 марта 2021 года по день исполнения совокупной обязанности по уплате налогов включительно». Это следует из картотеки арбитражных дел.

По итогам проведенной ФНС проверки сделок ООО «Кристалл» с ООО «Юго-Восточная агрогруппа», ООО «Воронежсахар» (впоследствии реорганизовано путем присоединения к ООО «Кристалл») и ООО «Грибановский сахарный завод» (все входят в группу АСБ), совершенных в 2015–2016 годах, суд определил: компании недоплатили налогов, перенося информацию о прибыли в аффилированные организации, имевшие налоговые льготы.

Судом установлено, что стоимость сахарной свеклы, которую «Кристалл» и «Воронежсахар» покупали у «Юго-Восточной агрогруппы» и «Грибановского сахзавода», значительно превышала цены других тамбовских и воронежских производителей. Суд пришел к выводу, что прибыль, формируемая от продаж продукции «Воронежсахара» и «Кристалла», перераспределялась в адрес «Грибановского сахзавода» и «Юго-Восточной агрогруппы», что приводило к неуплате налога на прибыль заводами-производителями.

Летом 2022 года арбитражный суд Тамбовской области обязал межрайонную инспекцию №3 Федеральной налоговой службы вернуть предприятию 133,9 млн руб. налога на добавленную стоимость. Как следует из решения суда, компания задолжала 728,6 млн руб. НДС за третий квартал 2021 года. Вместе с тем переплата по этому налогу составила 862,6 млн руб. Разница составила 133,9 млн руб., которые и должна вернуть налоговая служба.

По данным Rusprofile, ООО «Кристалл» зарегистрировано в 2009 году в городе Кирсанов Тамбовской области для производства сахара. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Учредителем компании является Татьяна Хохлова. Выручка компании за 2024 год составила 10 млрд руб., убыток — 1,5 млрд руб. Генеральный директор — Сергей Пятахин.

О многолетнем споре «Кристалла» с властями за получение субсидий при переплатах и недоимках по налогам читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Тамбовским аграриям подсудили».

Юрий Голубь