Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сахзавод «Кристалл» не смог оспорить доначисление 675 млн рублей налогов

Арбитражный суд центрального округа не удовлетворил кассационную жалобу ООО «Кристалл» (юрлицо кирсановского сахарного завода воронежской агропромышленной группы АСБ) и оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области и постановление 19 арбитражного апелляционного суда о взыскании с компании более 500 млн руб. недоимки по налогу на прибыль и 175 млн руб. пени, а также пени, исчисленные с 500,5 млн руб., «начиная с 27 марта 2021 года по день исполнения совокупной обязанности по уплате налогов включительно». Это следует из картотеки арбитражных дел.

По итогам проведенной ФНС проверки сделок ООО «Кристалл» с ООО «Юго-Восточная агрогруппа», ООО «Воронежсахар» (впоследствии реорганизовано путем присоединения к ООО «Кристалл») и ООО «Грибановский сахарный завод» (все входят в группу АСБ), совершенных в 2015–2016 годах, суд определил: компании недоплатили налогов, перенося информацию о прибыли в аффилированные организации, имевшие налоговые льготы.

Судом установлено, что стоимость сахарной свеклы, которую «Кристалл» и «Воронежсахар» покупали у «Юго-Восточной агрогруппы» и «Грибановского сахзавода», значительно превышала цены других тамбовских и воронежских производителей. Суд пришел к выводу, что прибыль, формируемая от продаж продукции «Воронежсахара» и «Кристалла», перераспределялась в адрес «Грибановского сахзавода» и «Юго-Восточной агрогруппы», что приводило к неуплате налога на прибыль заводами-производителями.

Летом 2022 года арбитражный суд Тамбовской области обязал межрайонную инспекцию №3 Федеральной налоговой службы вернуть предприятию 133,9 млн руб. налога на добавленную стоимость. Как следует из решения суда, компания задолжала 728,6 млн руб. НДС за третий квартал 2021 года. Вместе с тем переплата по этому налогу составила 862,6 млн руб. Разница составила 133,9 млн руб., которые и должна вернуть налоговая служба.

По данным Rusprofile, ООО «Кристалл» зарегистрировано в 2009 году в городе Кирсанов Тамбовской области для производства сахара. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Учредителем компании является Татьяна Хохлова. Выручка компании за 2024 год составила 10 млрд руб., убыток — 1,5 млрд руб. Генеральный директор — Сергей Пятахин.

О многолетнем споре «Кристалла» с властями за получение субсидий при переплатах и недоимках по налогам читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Тамбовским аграриям подсудили».

Юрий Голубь