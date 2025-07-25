В Белгородской области годовая инфляция в июне составила 8,86%

Годовая инфляция в Белгородской области составила 8,86% в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Белгородстата, индекс потребительских цен в июне равнялся 0,04% по сравнению с маем, 3,62% — с декабрем 2024 года.

Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,1%, непродовольственные — на 0,19%. Услуги, напротив, прибавили в цене 0,67%.

В мае годовая инфляция в Белгородской области составила 9,55%.

Алина Морозова