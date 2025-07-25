Осужденные за массовое отравление шаурмой в курском Льгове обжаловали приговор

В Курский областной суд на апелляционное рассмотрение поступило уголовное дело о гибели 22-летней девушки и массовом отравлении после употребления шаурмы в Льгове Курской области. Изначально сообщалось о более 20 пострадавших. Приговор обжаловали прокурор, владелец заведения Мансуршох Фаезов и повара Парвиз Алимардонзода и Шахриер Файозов. Первое заседание назначено на 6 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд признал виновными в производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшими смерть человека по неосторожности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), четырех человек. Мансуршоха Фаезова приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. руб. Шахриеру Файозову и Парвизу Алимардонзода назначили по два с половиной года колонии общего режима. Еще один повар Дилбар Сангова получила два с половиной года условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

Кроме того, осужденным назначили двухлетний запрет на работу в сфере общественного питания. Судом также были удовлетворены гражданские иски девяти потерпевших на общую сумму 1,3 млн руб.

Кабира Гасанова