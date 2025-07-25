Росприроднадзор взыскивает через суд 10 млн с «Белгородских молочных ферм»

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Белгородские молочные фермы». Сумма исковых требований — почти 10 млн руб., следует из материалов дела. Причина обращения в суд не разглашается, заявление пока не принято к производству.

В январе Росприроднадзор направил АО «Белгородские молочные фермы» претензию о добровольном возмещении 10 млн руб. ущерба за добычу подземных вод без лицензии. По данным управления, предприятие незаконно добывало ресурс в Ивнянском районе Белгородской области с октября 2021-го по май 2024 года. Ведомство заявляло, что в случае отказа намерено обратиться в суд.

По данным Rusprofile.ru., АО «Белгородские молочные фермы» было зарегистрировано в Белгородской области в 2005 году для разведения крупного рогатого скота и производства сырого молока. Уставный капитал — 250 млн руб. Директором является Константин Журавлев. 100% акций предприятия принадлежит белгородскому ООО «АПХ "Зеленая долина"», которое контролирует Сергей Юдин. В 2024 году выручка АО составила 2,7 млрд руб. (2 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 572 млн руб. (174 млн руб.).

На прошлой неделе Роспотребнадзор выяснил, что принадлежащее ООО «Авангард-агро-Воронеж» предприятие по производству солода сбрасывает загрязненные стоки в реку Полубянка — приток реки Тихая Сосна в Острогожском районе Воронежской области. После чего министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области начало внеплановую проверку в отношении компании.

Ульяна Ларионова