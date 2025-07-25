Сбербанк и банк «Россия» откроют Воронежу кредитные линии на 2,5 млрд рублей
ПАО «Сбербанк» получило контракты на открытие администрации Воронежа двух кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. каждая. АО «Акционерный банк "Россия"» исполнит контракт на открытие кредитной линии мэрии еще на 500 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Со Сбербанком власти заключили контракты на 223,9 млн и 219,1 млн руб. при начальных в 230 млн в обоих случаях, с банком «Россия» — на 113 млн (115 млн). Срок действия всех кредитных линий — один год. Во всех займах процентная ставка плавающая (сумма ключевой ставки Центробанка и надбавки).
Сегодня стало известно, что Сбербанк получил контракт на открытие мэрии Орла кредитной линии с лимитом 315 млн руб.