Сбербанк и банк «Россия» откроют Воронежу кредитные линии на 2,5 млрд рублей

ПАО «Сбербанк» получило контракты на открытие администрации Воронежа двух кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. каждая. АО «Акционерный банк "Россия"» исполнит контракт на открытие кредитной линии мэрии еще на 500 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Со Сбербанком власти заключили контракты на 223,9 млн и 219,1 млн руб. при начальных в 230 млн в обоих случаях, с банком «Россия» — на 113 млн (115 млн). Срок действия всех кредитных линий — один год. Во всех займах процентная ставка плавающая (сумма ключевой ставки Центробанка и надбавки).

Сегодня стало известно, что Сбербанк получил контракт на открытие мэрии Орла кредитной линии с лимитом 315 млн руб.

Кабира Гасанова