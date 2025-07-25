Главные новости за 25 июля. Новороссийск

В результате падения обломков вражеских беспилотников в поезде №125 Москва — Новороссийск было разбито окно. Один пассажир получил ранения, ему сразу оказали медицинскую помощь. Несколько других пассажиров пересадили в безопасную часть вагона.

За прошедшие сутки силами ПВО Минобороны России было перехвачено и сбито 105 украинских беспилотников самолетного типа — восемь из них над территорией Краснодарского края.

Спасателям удалось полностью потушить лесной пожар в окрестностях села Архипо-Осиповка, где накануне загорелся склон горы Храпак. По данным краевого лесопожарного центра, возгорание было окончательно ликвидировано к 5:30 утра на площади 2,9 гектара.

Абрау-Дюрсо возглавил список самых дорогих курортов России в августе 2025 года, средняя цена за ночь здесь достигает 12,5 тыс. руб., чаще всего туристы останавливаются на пять дней.

В Новороссийске появилось новое специализированное подразделение — туристическая полиция. Сотрудники приступили к патрулированию основных туристических зон, включая набережные Морского вокзала, Южный район города, а также парковые и скверные территории.

В 2025 году летом в Геленджике уже зафиксировано 508 обращений, связанных с падениями с самокатов. Для сравнения — прошлым летом таких случаев было не более 2-3 в день.

В Керченском проливе завершаются работы по демонтажу надстройки затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — срезано более 240 м, или 98% общего объема.

На проектирование подъездной дороги к комплексу по обращению с отходами «Анапа» в Крымском районе направят 39 млн руб.