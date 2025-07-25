В Керченском проливе завершают демонтаж надстроек затонувших танкеров

В Керченском проливе завершаются работы по демонтажу надстройки затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» – срезано более 240 м, или 98% общего объема. Об этом сообщили на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На сегодняшний день выполнены масштабные работы по очистке акватории и побережья: водолазы подняли 1,5 тыс. т замазученного грунта, полностью очищены 793 км береговой линии, собрано и утилизировано более 177 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Параллельно продолжается подготовка к установке коффердамов - специалисты ведут погружение свайных конструкций. Эти защитные сооружения позволят полностью изолировать очаги загрязнения и предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе завершили механизированную очистку на 9,5 км пляжей. В настоящее время работы переместились в поселок Витязево, где уже демонтировали защитный вал, что позволило начать непосредственную очистку пляжной зоны у кромки воды.