При атаке дронов пострадал пассажир поезда Москва – Новороссийск

В результате падения обломков вражеских беспилотников в поезде №125 Москва – Новороссийск было разбито окно. Один пассажир получил ранения, ему сразу оказали медицинскую помощь. Несколько других пассажиров пересадили в безопасную часть вагона, сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Этой ночью Краснодарский край подвергся массовой атаке дронов со стороны киевского режима. В Темрюкском и Славянском районах зафиксированы незначительные повреждения частных домов — выбиты окна, жертв нет.

В Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию вокзала и повредили вагон проходящего пассажирского поезда. Два человека получили легкие травмы. На место оперативно прибыли медики и экстренные службы.

Глава района Андрей Палий, лично координировавший работу на месте, сообщил, что обоим пострадавшим оказали помощь. Один отказался от госпитализации, второго доставили в больницу. После осмотра врачей пассажира вернули на станцию, и поезд отправился дальше.

Падение дрона оставило вокзал Тимашевска без электричества, но подачу энергии быстро восстановили. Железнодорожная инфраструктура не пострадала, возгораний не зарегистрировано.