Ночью над Краснодарским краем уничтожили восемь беспилотников

За прошедшие сутки силами ПВО Минобороны России было перехвачено и сбито 105 украинских беспилотников самолетного типа – восемь из них над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Фото: Пресс-служба лесопожарного центра Кубани Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Фото: Пресс-служба лесопожарного центра Кубани

Больше всего дронов сбили над Белгородской (26), Брянской (25) и Ростовской (23) областями. Над Краснодарским краем ликвидировали восемь БПЛА, над Ставропольем — пять, над Курской и Тамбовской областями — по три, над Воронежской — два, над Орловской — один. Еще девять дронов уничтожили над Азовским морем.

В Краснодарском крае обломки беспилотников повредили окна в частных домах в Темрюкском и Славянском районах. В станице Курчанской осколки выбили стекла в двух домах, а в Славянске-на-Кубани — в одном. Пострадавших нет, возгораний не зафиксировано. На месте работают правоохранительные и экстренные службы.

Власти напоминают жителям Кубани о запрете на съемку работы ПВО и сбитых беспилотников. Распространение таких материалов может раскрыть позиции российских войск, спровоцировать новые атаки и создать угрозу для граждан, а также повлечь уголовную ответственность.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в результате падения обломков вражеских беспилотников в поезде №125 Москва – Новороссийск было разбито окно. Один пассажир получил ранения, ему сразу оказали медицинскую помощь. Несколько других пассажиров пересадили в безопасную часть вагона.