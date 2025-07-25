Абрау-Дюрсо возглавил рейтинг самых дорогих курортов России в августе

Абрау-Дюрсо возглавил список самых дорогих курортов России в августе 2025 года, средняя цена за ночь здесь достигает 12,5 тыс. руб., чаще всего туристы останавливаются на пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса бронирований Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

Второе место занял Янтарный в Калининградской области (10,8 тыс. руб.), третье – Суздаль (9,6 тыс. руб.). Также в топ-10 вошли Зеленоградск (8,9 тыс. руб.), Осташков (8,7 тыс. руб.), Хужир (8,7 тыс. руб.), Архыз (8,3 тыс. руб.), Владивосток (8,0 тыс. руб.), Листвянка (7,5 тыс. руб.) и Выборг (7,6 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что винный курорт «Абрау-Дюрсо» получил награду за лучшую международную практику энотуризма — GWTO Award. Церемония награждения прошла на II Глобальном саммите в Яньтае.

Российский рынок энотуризма в 2024 году оценивался в 2,5 млн туристов, почти четверть рынка — 600 тыс. человек — приходится на «Абрау-Дюрсо».