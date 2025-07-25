Пожар в лесу под Геленджиком полностью потушили

Спасателям удалось полностью потушить лесной пожар в окрестностях села Архипо-Осиповка, где накануне загорелся склон горы Храпак. По данным краевого лесопожарного центра, возгорание было окончательно ликвидировано к 5:30 утра на площади 2,9 гектара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба лесопожарного центра Кубани Фото: Пресс-служба лесопожарного центра Кубани

Первоначально огонь охватил 0,5 га лесного массива, но за несколько часов площадь возгорания значительно увеличилась. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени.

В связи с этим в МЧС напоминают о строгой ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Под запретом находятся разведение костров, выжигание сухой травы и другие действия, которые могут привести к возгоранию.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение о высокой пожароопасности. 25 июля в большинстве районов региона, включая Черноморское побережье, ожидается чрезвычайная (пятый класс) и высокая (четвертый класс) пожароопасность. Специалисты призывают жителей и гостей Кубани быть предельно осторожными с огнем.