В Геленджике кратно увеличилось количество травм при езде на самокатах

В 2025 году летом в Геленджике уже зафиксировано 508 обращений, связанных с падениями с самокатов. Для сравнения - прошлым летом таких случаев было не более 2-3 в день, сообщили в пресс-службе курорта.

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Медики чаще всего диагностируют переломы конечностей, но встречаются и серьезные черепно-мозговые травмы.

Передвижение на электросамокатах по набережной Геленджика запрещено. Инспекторы ДПС ежедневно проводят рейды на главной пешеходной зоне города: останавливают нарушителей, проводят разъяснительные беседы и выписывают штрафы. С начала лета составлено 198 административных протоколов.

Власти призывают отдыхающих ответственно относиться не только к собственной безопасности, но и учитывать риски для других отдыхающих.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике продолжают вывозить с набережной брошенные электросамокаты, на складе их скопилось уже более 2,4 тыс. штук.