В Геленджике кратно увеличилось количество травм при езде на самокатах
В 2025 году летом в Геленджике уже зафиксировано 508 обращений, связанных с падениями с самокатов. Для сравнения - прошлым летом таких случаев было не более 2-3 в день, сообщили в пресс-службе курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Медики чаще всего диагностируют переломы конечностей, но встречаются и серьезные черепно-мозговые травмы.
Передвижение на электросамокатах по набережной Геленджика запрещено. Инспекторы ДПС ежедневно проводят рейды на главной пешеходной зоне города: останавливают нарушителей, проводят разъяснительные беседы и выписывают штрафы. С начала лета составлено 198 административных протоколов.
Власти призывают отдыхающих ответственно относиться не только к собственной безопасности, но и учитывать риски для других отдыхающих.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике продолжают вывозить с набережной брошенные электросамокаты, на складе их скопилось уже более 2,4 тыс. штук.