На проектирование подъездной дороги к КПО «Анапа» направят 39 млн рублей

На проектирование подъездной дороги к комплексу по обращению с отходами «Анапа» в Крымском районе направят 39 млн руб. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

В качестве заказчика по контракту выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Срок выполнения работ – до 5 декабря 2025 года.

Протяженность подъездной дороги к КПО «Анапа» составит 6,4 км. Подрядчику предстоит выполнить вариантные проработки на основании инженерных изысканий для выбора оптимальных проектных решений по строительству дороги.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что работы по реконструкции полигона «Терра-Н» в Новороссийске ведутся с конца мая, а завершить их планируют до конца текущего года с постепенным вводом объектов в эксплуатацию.

В рамках реконструкции запланированы строительство двух участков размещения отходов общей емкостью 225 тыс. т, одного участка компостирования на 70 тыс. т в год и модернизация сортировочного комплекса.