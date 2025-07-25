В Новороссийске начала работу туристическая полиция

В Новороссийске появилось новое специализированное подразделение - туристическая полиция. Сотрудники приступили к патрулированию основных туристических зон, включая набережные Морского вокзала, Южный район города, а также парковые и скверные территории, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основной задачей подразделения является обеспечение безопасности отдыхающих и гостей города, для чего полицейские будут проводить регулярные патрули пешеходных зон, оказывать консультационную помощь иностранным туристам и оперативно пресекать любые правонарушения.

Отличительной особенностью сотрудников туристической полиции стали специальные нарукавные повязки черного цвета с изображением российского флага и двойной надписью «Туристическая полиция» на русском и английском языках. Создание такого подразделения направлено на повышение уровня безопасности и комфорта гостей города-героя в период курортного сезона.