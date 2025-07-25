В Сочи опровергли информацию об эвакуации детских лагерей после атаки БПЛА

Власти Краснодарского края и Сочи опровергли распространившуюся в соцсетях информацию об эвакуации детских лагерей из прибрежных зон курорта после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

В социальных сетях появились сообщения о том, что детские лагеря в Сочи перемещают из прибрежных территорий после атаки БПЛА на город-курорт в ночь с 23 на 24 июля. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на которое ссылались авторы публикаций, подобных заявлений не делало.

Власти курорта также не принимали подобных решений. Информацию об эвакуации опровергли и в региональном министерстве труда и социального развития.

Подделкой оказался и сам снимок — якобы страница сайта информационного агентства «Интерфакс». Первый заместитель генерального директора агентства Алексей Горшков выступил с опровержением, подтвердив, что в изданиях компании такие новости не публиковались.

Администрация Сочи сообщила, что все детские лагеря и здравницы продолжают функционировать в обычном режиме, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата погибли две работницы ФПК. Происшествие случилось на улице Авиационной. В результате инцидента 11 человек получили травмы, среди которых оказался сотрудник ДПС, которого экстренно доставили в краевую больницу с помощью санитарной авиации. Состояние пациента оценивается как средней тяжести, однако стабильное. Четыре пострадавших были госпитализированы, остальные получили необходимую амбулаторную помощь.

Фрагменты дрона упали на территорию нефтебазы, что вызвало пожар, который был оперативно ликвидирован. На месте происшествия работали аварийные службы, специалисты ресурсоснабжающих организаций и сотрудники местной администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал указание главе курорта Андрею Прошунину организовать помощь пострадавшим и семьям погибших. В своем Telegram-канале мэр города выразил соболезнования родным жертв, подчеркнув, что все городские службы продолжают функционировать в обычном режиме и угроз для местных жителей и туристов нет.

Власти призвали граждан воздерживаться от публикации фотографий и видео с мест работы систем ПВО и экстренных служб, а также ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Мария Удовик