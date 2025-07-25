Экс-председателя Ростовского облсуда судят за взятки

В Краснодаре Первомайский райсуд провел первое слушание по уголовному делу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и еще четырех подсудимых. Как следует из обвинительного заключения, в деле насчитывается семь эпизодов передачи взяток на общую сумму более 26 млн руб.

Все коррупционные эпизоды происходили в 2022 году. По версии следствия, глава Ростовского областного суда получала незаконное вознаграждение от подсудимых по уголовным делам за смягчение наказания, а также от участников гражданских споров за вынесение решений в пользу взяткодателей. Получив очередное коррупционное предложение от посредников, утверждает обвинение, Елена Золотарева оказывала влияние на судей, обеспечивая принятие нужного судебного акта.

В некоторых случаях Елена Золотарева действовала совместно со своим заместителем Татьяной Юровой. За посредничество в коррупционных схемах к ответственности привлекаются экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и предприниматель Альберт Романов. Все подсудимые содержатся под стражей.

Елена Золотарева не признала себя виновной и заявила, что давать показания не желает. Ее сообщники также не признают вину.

Анна Перова, Краснодар