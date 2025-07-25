Российские власти сообщат о назначении посла РФ в Польше, когда будет принято решение

Как узнал «Ъ», российское руководство сообщит о назначении посла России в Польше в установленном порядке, когда соответствующее решение будет принято.

Причиной появления на сайте официального опубликования правовых актов указа о назначении Георгия Михно послом России в Польше стал технический сбой.

Размещенный сегодня днем указ президента РФ №514 «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Республике Польша» исчез с сайта официального опубликования правовых актов менее чем через час после публикации. После этого агентства ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что аннулируют вышедшее на ленты сообщение о назначении президентом РФ нового посла России в Польше.

В тексте указа говорилось, что Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше. В настоящее время Георгий Михно занимает должность замдиректора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.