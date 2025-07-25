Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Трампом проведение саммита в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона работает над организацией встреч с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он сказал, что будет добиваться встречи лидеров США и России в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На этой неделе мы постараемся организовать встречи с (Владимиром. — "Ъ") Путиным и (Дональдом. — "Ъ") Трампом, чтобы собрать этих лидеров в Стамбуле»,— сказал господин Эрдоган журналистам (цитата по TRT Haber).

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча делегаций продлилась около 40 минут. На ней страны договорились об обмене не только военнопленных, но и гражданских лиц. Украина предложила провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Подробнее о новом шаге к урегулированию российско-украинского конфликта — в материале «Театр одного зрителя».

Анастасия Домбицкая