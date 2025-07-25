В Ростовской области главу района задержали из-за договоров о школьных котельных

В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко. Об этом сообщили в ФСБ, информацию подтвердили в правительстве региона. Чиновник возглавлял администрацию с 20 января 2022 года.

По информации «Ъ-Ростов», Олега Коваленко подозревают в превышении должностных полномочий. По версии ФСБ, в сентябре 2022 года он поручил подчиненному добиться того, чтобы директора местных школ на особых условиях заключили договора с ООО «Донтеплоэнерго» по эксплуатации газовых котельных. В итоге муниципальное имущество передали коммерческой организации на безвозмездной основе, считают в следствии. Ущерб бюджету района оценивается в 25 млн руб.

Летом 2023 года Олег Коваленко заключил с «Донтеплоэнерго» соглашение об оперативном управления организацией имуществом районных образовательных учреждений. Результаты торгов отменила антимонопольная служба на основании судебных решений, но до настоящего времени объекты были обременены концессионным соглашением с ООО.

«Обременение снято после вмешательства сотрудников правоохранительных органов», — рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.