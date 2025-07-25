Костин счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», спущенный на воду в 1985 году, в скором времени может быть продан или утилизирован. Об этом спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову сообщил глава ВТБ и председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Андрей Костин.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая,— сказал господин Костин. — Я думаю... будет либо продан, либо утилизирован».

«Адмирал Кузнецов» — пятый корабль, построенный по проекту 1143. ВМФ СССР его передали в 1990 году. Впервые авианосный крейсер принял участие в боевых действиях в 2016–2017 гг. Во время сирийской кампании истребители совершили более 400 вылетов с его палубы. По возвращении корабль отправили на ремонт и модернизацию. Предполагалось, что в 2022 году авианосец вернется в работу.

В 2019 году пока корабль был на верфи на его борту произошел пожар. От сварочной искры загорелось разлитое в трюме топливо. Два человека погибли.. Гендиректор Алексей Рахманов сообщал, что на восстановление крейсера от пожара потребуется около 350 млн руб.

В 2021 году член ВПК России Владимир Поспелов сообщил, что строительство нового авианосца может обойтись стране в 500 млрд руб.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «В крейсерватории пора что-то менять».