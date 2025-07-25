Бастрыкин: в Курской области при вторжении ВСУ погиб 331 человек
В результате вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 человек, сообщил в интервью РИА «Новости» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Еще 553 человека были ранены, включая 25 несовершеннолетних.
Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Возбуждено 611 уголовных дел по фактам обстрелов и других различных категорий. Завершено расследование по 505 из них в отношении 650 человек — 600 из них осуждены.
Также следователи установили порядка 3,5 тыс. наемников из более чем 70 стран. 721 из них объявлен в международный розыск, 282 — заочно арестованы, 134 — получили обвинительные приговоры.
В начале июля командир отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Константин Бровчак получил 16 лет за теракт в Курской области.