Командир ВСУ получил реальный срок за теракт в Курской области

Во Втором Западном окружном военном суде оглашен приговор военнослужащему Константину Бровчаку — командиру отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Он признан виновным по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и приговорен к 16 годам лишения свободы. Столько запросила для осужденного сторона обвинения. Об этом сообщили в главной военной прокуратуре.

Первые три года Бровчак проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Согласно материалам дела, 3 ноября 2024 года командир вместе с подчиненными пересек границу и зашел на территорию Суджанского района Курской области. В селе Дарьино военнослужащие организовали опорные позиции, откуда осуществляли наблюдение за перемещениями российских военных и местного населения. Вся полученная информация направлялась командованию ВСУ. Также сообщается, что Бровчак угрожал мирным жителям и препятствовал их эвакуации из зоны боевых действий.

Спустя четыре дня командир был задержан российскими военнослужащими. Все это время он находился под стражей.

В конце июня Второй Западный окружной военный суд признал троих военнослужащих 211-го отдельного специального батальона ВСУ Александра Загребельного, Андрея Бакалова и Александра Григорьева виновными в совершении террористического акта в Курской области. Их приговорили к 15–16 годам лишения свободы.

Анна Швечикова