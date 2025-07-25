В Анапском микрорайоне «Горгиппия» строят два детских сада

В Анапе на территории микрорайона «Горгиппия» идет строительство двух детских садов. Сроки работ обсудила с подрядчиками временно исполняющая полномочия мэра Светлана Балаева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Трехэтажный детский сад на 350 мест возводят рядом с гимназией «Эврика», его строительная готовность составляет 85%. Специалисты почти завершили кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку и прокладку коммуникаций на объекте. Сейчас устанавливают прогулочные веранды, благоустраивают прилегающие территории, а также привозят мебель, оборудование и кондиционеры. Ежедневно на месте работают 50 специалистов.

Как отмечает администрация Анапы, в детском саду будет расположен зал для занятий хореографией, а также музыкальные и физкультурные помещения. Во дворе будет мини-футбольное поле, площадка для занятий волейболом и детские тренажеры. На объекте предусмотрен комплекс дополнительных занятий по договору о сотрудничестве с педагогами из гимназии «Эврика», в которую дети могут пойти учиться после окончания детского сада.

Как подчеркнула временно исполняющая полномочия главы Анапы Светлана Балаева, важно, что параллельно со строительными работами ведется комплектование персонала и закупка оборудования. По ее словам, необходимо оперативно и качественно подготовить объекты.

Кроме того, по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, новые детские сады строятся с ясельными группами. Их предусмотрели в обоих учреждениях.

Детский сад на Босфорском бульваре рассчитан на 220 мест, он находится в активной стадии строительства. В здании будет 10 групп, по количеству которых формируются игровые уличные веранды с теневыми навесами. На объекте предусмотрено место для колясок, малых архитектурных форм и доступная среда. Готовность инженерных сетей составляет 90%. Специалисты практически завершили работы по устройству стен, перегородок, полов, вентилируемого фасада, кровли, а также монтаж пожарной сигнализации и вентиляции. В здании будут расположены актовый и спортзалы.

Алина Зорина