Зеленский отменил реформу антикоррупционных органов после массовых протестов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, фактически отменяющий принятый 22 июля закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов. Планировавшаяся реформа спровоцировала первые с 2022 года массовые протесты против действующей власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Новый законопроект, касающийся деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), вносится «для справедливости», заявил господин Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, он даст «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов» и предоставит «реальные возможности не допустить российского вмешательства». Он добавил, что законопроект содержит нормы, защищающие «от различных злоупотреблений». Среди них — регулярные проверки на детекторе лжи для сотрудников профильных ведомств.

Западные страны угрожали Киеву лишением поддержки за демонтаж антикоррупционных структур. Несогласные с решением украинские активисты утверждали, что истинной причиной принятия закона были расследования НАБУ и САП против людей из ближайшего круга президента.

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