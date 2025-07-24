Главные новости за 23 июля. Тамбов, Белгород, Воронеж, Орел, Курск

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«Титан-2» частично взыскал неустойку с одного из старейших белгородских заводов.

Минприроды начало внеплановую проверку ООО «Авангард-Агро-Воронеж» в связи с жалобами на сброс сточных вод в реку Полубянка.

Белгородское «Приосколье» начало продажу мяса птицы через национальную биржу.

Депутат городской думы Воронежа Александр Чуфинев зарегистрирован на выборы в новый созыв как самовыдвиженец.

Московское «Микояновский мясокомбинат» подал в суд на орловского производителя колбас «Дмитровские продукты» за незаконное использование товарного знака «Школьные».

Глава орловского «Городского такси» попал под суд из-за сговора на аукционе.

Александра Хинштейна зарегистрировали кандидатом на выборы курского губернатора.

В Тамбовской области рассчитали тариф для платных парковок.