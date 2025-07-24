Главные новости за 23 июля. Тамбов, Белгород, Воронеж, Орел, Курск
Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
«Титан-2» частично взыскал неустойку с одного из старейших белгородских заводов.
Минприроды начало внеплановую проверку ООО «Авангард-Агро-Воронеж» в связи с жалобами на сброс сточных вод в реку Полубянка.
Белгородское «Приосколье» начало продажу мяса птицы через национальную биржу.
Депутат городской думы Воронежа Александр Чуфинев зарегистрирован на выборы в новый созыв как самовыдвиженец.
Московское «Микояновский мясокомбинат» подал в суд на орловского производителя колбас «Дмитровские продукты» за незаконное использование товарного знака «Школьные».
Глава орловского «Городского такси» попал под суд из-за сговора на аукционе.
Александра Хинштейна зарегистрировали кандидатом на выборы курского губернатора.
В Тамбовской области рассчитали тариф для платных парковок.