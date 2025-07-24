Белгородское «Приосколье» начало продажу мяса птицы через национальную биржу
Зарегистрированное в Белгородской области АО «Приосколье» запустило аукционы по продаже востребованной номенклатуры мяса птицы на Национальной товарной бирже. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее ФАС согласовала приобретение 100% голосующих акций в «Приосколье» столичным ООО «Инвест трейд». При этом антимонопольная служба обязала организацию поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема социально значимого ассортимента мяса птицы на внутреннем рынке. Первые биржевые торги в соответствии с предписанием ФАС состоялись 21 июля. С момента их начала было реализовано 129,5 т мяса птицы.
В антимонопольном ведомстве считают, что реализация мяса птицы на бирже даст возможность небольшим перерабатывающим предприятиям заключать прямые контракты с «одним из крупнейших производителей этой продукции», а также начать формирование биржевых индикаторов. Их значения будут учитываться при оценке обоснованности цен, которые устанавливают компании, доминирующие на рынке мяса сельскохозяйственной птицы.
В середине января стало известно, что активы «Приосколья» могут перейти от Геннадия Бобрицкого, объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве, к «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб. После этого собственником структур холдинга стало ООО «Инвест трейд», а владелец столичной компании Сергей Феськов возглавил их.
В конце марта белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что провел встречу с господином Ткачевым. На ней обсуждались «текущая ситуация и новые этапы развития» ГК «Приосколье». Официально продажу холдинга в правительстве региона не подтвердили.