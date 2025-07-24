Белгородское «Приосколье» начало продажу мяса птицы через национальную биржу

Зарегистрированное в Белгородской области АО «Приосколье» запустило аукционы по продаже востребованной номенклатуры мяса птицы на Национальной товарной бирже. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее ФАС согласовала приобретение 100% голосующих акций в «Приосколье» столичным ООО «Инвест трейд». При этом антимонопольная служба обязала организацию поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема социально значимого ассортимента мяса птицы на внутреннем рынке. Первые биржевые торги в соответствии с предписанием ФАС состоялись 21 июля. С момента их начала было реализовано 129,5 т мяса птицы.

В антимонопольном ведомстве считают, что реализация мяса птицы на бирже даст возможность небольшим перерабатывающим предприятиям заключать прямые контракты с «одним из крупнейших производителей этой продукции», а также начать формирование биржевых индикаторов. Их значения будут учитываться при оценке обоснованности цен, которые устанавливают компании, доминирующие на рынке мяса сельскохозяйственной птицы.

В середине января стало известно, что активы «Приосколья» могут перейти от Геннадия Бобрицкого, объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве, к «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб. После этого собственником структур холдинга стало ООО «Инвест трейд», а владелец столичной компании Сергей Феськов возглавил их.

В конце марта белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что провел встречу с господином Ткачевым. На ней обсуждались «текущая ситуация и новые этапы развития» ГК «Приосколье». Официально продажу холдинга в правительстве региона не подтвердили.

Ульяна Ларионова