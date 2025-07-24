В Тамбовской области рассчитали тариф для платных парковок

В Тамбовской области провели антикоррупционную экспертизу проекта методики расчета тарифа на пользование платными парковками. Это следует из документации, опубликованной на портале облправительства.

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Согласно проекту документа, максимальный размер платы за пользование парковками на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения за один час составит 50 руб. за одно транспортное средство.

Документ был разработан министерством автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области в соответствии с федеральными законами. Расчет размера платы за пользование определили по формуле с учетом тарифа за проезд в общественном транспорте, величины среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области и эмпирического коэффициента.

В начале июля КСП Воронежа нашла нарушения концессионного соглашения о платных парковках. По данным контролирующего органа, концессионер ООО «Городские парковки» (входит в «Росатом») своевременно не обновлял разметку парковочных мест и недостаточно хорошо их убирал. Не утвержден реестр парковок общего пользования, из 20 паркоматов четыре не работают, 78% парковочного пространства не охвачено видеонаблюдением.

Ульяна Ларионова