Глава орловского «Городского такси» попал под суд из-за сговора на аукционе

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора местного ООО «Городское такси». Он обвиняется в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего (ч. 6 ст. 204 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Материалы будут направлены в Заводской райсуд Орла. Об этом сообщили в ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь идет о Сергее Гришине.

По версии следствия, в марте 2024 года «Городское такси» принимало участие в электронном аукционе на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров работников одной из организаций. В торгах также принимало участие ООО «Доверие» Рустама Чолояна, представитель которого договорился с обвиняемым, что тот не будет снижать цену и конкурировать. За указанные действия фигурант незаконно получил 150 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа.

Ранее по постановлению прокуратуры ООО «Доверие» оштрафовали на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение в интересах юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, до трехкратной суммы вознаграждения).

В январе управление СКР по Орловской области возбудило уголовные дела о даче взятки организованной группой лиц (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении четырех сотрудников медицинского центра Орла: Майи Ибоян, Татьяны Яшиной, Алеси Сиротининой и Елены Степановой. Все они работали в местном ООО «Доверие».

В основу уголовных дел сотрудников медцентра лег описанный эпизод с коммерческим подкупом. Кроме того, членам ОПГ вменяли передачу взяток на 142 тыс. руб. сотруднице орловского филиала РАНХиГС. На их основании должным лицам и студентам выдавали фиктивные заключения о прохождении медкомиссий. В отношении сотрудницы вуза тогда возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 3. ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы).

Ульяна Ларионова