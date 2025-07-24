«Титан-2» частично взыскал неустойку с одного из старейших белгородских заводов

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного АО «Концерн "Титан-2"» к белгородскому АО «Ракитянский арматурный завод». Было решено взыскать с ответчика 22 млн руб. неустойки при заявленных требованиях 227,8 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Концерн "Титан-2"» было зарегистрировано в 1995 году в Москве для строительства электростанций. Уставный капитал — 2,8 млн руб. Данные об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны. Генеральный директор — Григорий Нагинский. По итогам 2021 года концерн получил выручку в 60 млрд руб. и чистую прибыль в 185 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Ракитянский арматурный завод является одним из старейших промышленных комплексов Белгородской области. Первые упоминания о нем относятся к 1850 году, когда в имении князя Юсупова в слободе Ракитная была построена сельскохозяйственная мастерская по ремонту сельхозинвентаря. По данным Rusprofile, АО «Ракитянский арматурный завод» было зарегистрировано в 1996 году в поселке Ракитное Белгородской области для производства трубопроводной арматуры. Уставный капитал — 84,6 млн руб. Данные об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют. Управляющей организацией является АО «Челябинский трубопрокатный завод», принадлежащее ПАО «Трубная металлургическая компания». Выручка предприятия за 2024 год составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 557 млн руб.

«Титан-2» инициировал разбирательство в августе 2024 года. Тогда же он потребовал с «Ракитянского арматурного завода» 110,2 млн руб. задолженности и неустойки. В январе суд решил взыскать с ответчика 2,75 млн руб. Концерн безуспешно обжаловал решение в 9-м арбитражном апелляционном суде и обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа. Претензию приняли к производству, ее планируют рассмотреть 12 августа.

Алина Морозова