Воронежского производителя солода проверят на сброс стоков в реку Полубянка

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области начало внеплановую проверку ООО «Авангард-Агро-Воронеж» (входит в ГК «Авангард-Агро» Кирилла Миновалова, один из крупнейших экспортеров зерна в России). Это связано с жалобами граждан на сброс сточных вод в реку Полубянка, протекающую в Острогожском районе и впадающую в реку Тихая Сосна. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка места сброса стоков в реку Полубянка в Воронежской области

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области Проверка места сброса стоков в реку Полубянка в Воронежской области

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области

В рамках проверки специалисты минприроды берут пробы сточных вод, в том числе на очистных сооружениях компании. Также они изучают документацию предприятия. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

На прошлой неделе инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели выездную проверку и обнаружили, что ООО «Авангард-Агро-Воронеж» сбрасывает загрязненные стоки в Полубянку.

Анастасия Назаренко